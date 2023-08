Mosquito marca no último minuto e Corinthians arranca empate com Cruzeiro

Com gol no último minuto do segundo tempo, o Corinthians empatou com o Cruzeiro, por 1 a 1, no Mineirão, na noite deste sábado (19), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Rafael Papagaio marcou para o Cruzeiro no primeiro tempo e Gustavo Mosquito empatou para o Corinthians nos acréscimos da segunda etapa.

Com o empate, o Cruzeiro se manteve na 12ª posição na tabela. Com 25 pontos no Brasileirão, os mineiros ainda podem ser ultrapassados pelo Goiás, que enfrenta o Athletico-PR, na segunda-feira (21).

O Corinthians ganhou uma posição. O Timão ocupa o 13° lugar, com 24 pontos, mas também pode ser ultrapassado pelo Goiás, que ainda joga na rodada.

O técnico Vanderlei Luxemburgo mandou a campo um time com garotos e cheio de reservas. Os zagueiros Gil e Murillo, além dos meias Maycon e Renato Augusto e do atacante Yuri Alberto. Adson, que tem proposta do Nantes, da França, ficou de fora do banco de reservas.

O Cruzeiro, por sua vez, apostou em trocas no ataque. O técnico Pepa optou por formar a parte ofensiva do time com Wesley, Arthur Gomes e Bruno Rodrigues, com Rafael Elias como homem de referência. Machado foi o escolhido para iniciar no banco.

O Cruzeiro volta a campo no domingo (27), contra o Grêmio, fora de casa, pela rodada 21 do Brasileirão. Já o Corinthians enfrenta o Estudiantes, na terça-feira (22), na Neo Química Arena, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.

Com parte do time preservado, em virtude do confronto da Sul-Americana, o zagueiro Lucas Veríssimo foi oportunizado e estreou pelo Timão. O defensor avaliou o confronto como equilibrado no primeiro tempo.

“A gente sabia que (o Cruzeiro) é um time que coloca a bola no chão, também tentamos colocar e ficou um jogo igual. Até o gol, eles não tinham finalizado, se finalizaram foi pouco. A gente conseguiu segurar bem, faltou colocar a bola no chão e aproveitar a velocidade e habilidade dos pontas”, disse Lucas Veríssimo

O atacante Gustavo Mosquito voltou a atuar pelo Corinthians após dez meses fora. O jogador não entrava em campo desde outubro de 2022, quando sofreu uma lesão nos ligamentos do joelho direito e foi colocado na partida por Vanderlei Luxemburgo aos 12′ do 2° tempo no lugar de Wesley. O jogador fez o gol salvador do Timão na partida, impedindo a derrota no Mineirão.