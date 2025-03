Manifestações pelo Brasil rejeitam anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro

Nesse domingo (30), manifestantes se reuniram em diversas cidades do Brasil para protestar contra a possibilidade de anistia aos envolvidos na tentativa de golpe ocorrida em 8 de janeiro de 2023. A maior concentração foi registrada em São Paulo, onde os participantes pediram punição tanto para os responsáveis pela depredação dos prédios da Praça dos Três Poderes quanto para os articuladores políticos do episódio, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Os atos foram convocados por entidades sindicais como a Central Única dos Trabalhadores (CUT) e a União Geral dos Trabalhadores (UGT), além de movimentos sociais como a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

Em São Paulo, os manifestantes se reuniram na Avenida Paulista e seguiram em caminhada até a Vila Mariana, encerrando o ato em frente ao prédio do antigo Destacamento de Operações de Informação – Centro de Operações de Defesa Interna (Doi-Codi), onde, durante a ditadura militar, opositores do regime eram presos e torturados. O local foi escolhido para reforçar a importância da defesa da democracia e lembrar os abusos cometidos no passado.

Na capital fluminense, manifestantes realizaram panfletagem e mobilização para um ato unificado contra a anistia, previsto para terça-feira (1º). Quem passou por locais como a Feira da Glória, o Museu da República, o Aterro do Flamengo e a Praia de Copacabana encontrou grupos distribuindo materiais informativos e adesivos sobre o tema.

Na terça-feira, a manifestação no Rio de Janeiro seguirá do edifício que abrigou o antigo Departamento de Ordem Política e Social (Dops) até a sede da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), relembrando também o golpe de 1964 e destacando a importância da preservação da memória histórica.

Além de São Paulo e Rio de Janeiro, outras capitais registraram mobilizações neste domingo, embora com menor adesão. Em Brasília, manifestantes se reuniram no Eixão Norte, na altura das quadras 106 e 107. Belo Horizonte, Fortaleza, São Luís, Belém, Recife e Curitiba também tiveram protestos organizados contra a anistia.

Com informações da Agência Brasil

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram