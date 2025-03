Veículo furtado da Prefeitura de Naviraí é encontrado abandonado na área rural de Itaquiraí

Um veículo da Prefeitura Municipal de Naviraí que havia sido furtado, foi recuperado pela Delegacia de Polícia Civil de Itaquiraí, 406 km de Campo Grande. O caso aconteceu no dia 17 de março, mas só foi divulgado nesta segunda-feira (31).

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, o carro, um Fiat Uno, de cor prata, foi encontrado durante diligências realizadas no Assentamento Indaiá, localizado na cidade de Itaquiraí, na última quinta-feira (27). As cidades vizinhas, ficam cerca de 50 km de distância.

O veículo estava abandonado na área rural e não apresentava nenhum tipo de alteração ou dano significativo. Ele foi recolhido e se encontra à disposição das autoridades competentes.

O caso segue em investigação para identificar a motivação e os autores do crime.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram