PM apreende carro em chamas com 243 kg de maconha na carroceria

Após denúncia anônima, a Policia Militar apreendeu um Fiat Strada em chamas transportando 243 kg de maconha na carroceria. O caso aconteceu no Distrito de Lagunita, em Laguna Carapã, na manhã deste último domingo (30). O fogo precisou ser contido por um caminhão-pipa.

Segundo informações, a equipe da PM foi acionada por volta das 10h40 para verificar um carro tomado por chamas na região. Um caminhão-pipa foi acionado no auxílio das chamas e após rescaldo os policiais encontraram diversos tabletes de maconha na carroceria do veículo. Posteriormente, a polícia confirmou o total de 243 kg da droga.

Não há informações sobre o autor dos entorpecentes e nem do que iniciou o incêndio. A suspeita é que o caso tenha sido criminoso para eliminar provas ou dificultar a investigação policial.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário). A polícia segue investigando.

