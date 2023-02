Malú Fernandes é nomeada para coordenar a pasta de terceiro setor na SEAD

Maria Lucia Nogueira Fernandes, conhecida como Malu Fernandes (Republicanos), que concorreu a deputada federal, foi designada para cargo na Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (SEAD) no comando da superintendência do 3º setor do Governo do Estado, conforme publicado no Diário Oficial da última quinta-feira (9) e na tarde de ontem (16), assumiu a pasta.

Malu defende as política públicas de verdade e foi com esta bandeira que chamou atenção na época da campanha eleitoral no Estado. A frente da Associação Juliano Varela conquistou qualidade de vida e atendimentos as famílias que necessitam e com muito trabalho e coragem mostrou o quanto o Estado ainda precisa avançar e tratar com dignidade e respeito estas famílias que necessitam de atenção e políticas que de fato auxiliem no dia-a-dia dessas famílias.

Ela estará a frente da coordenadoria do terceiro Setor que faz parte da Assistência Social do Estado, liderada pela secretária Patrica Cozzolino e o grande desafi oserá implementar verdadeiras políticas públcias em todo o Estado para as famílias com deficientes em casa.

Malu é servidora de Carreira da Sanesul e estava cedida para o gabinete do deputado e agora vice-governador Barbosinha falou a respeito da nomeação. Barbosinha aprovou a partida da ex-assistente. “Fico feliz em emprestar a Malu para atender as pautas do 3º setor. Ela é conhecedora dessa causa, tem experiência e vai poder contribuir muito com as políticas públicas que a gente fizer no Governo. Sou extremamente grato aos anos que ela passou junto a mim, me ajudando a administrar uma carreira política. Foram anos de dedicação e trabalho que só posso agradecer. Para este novo momento desejo todo sucesso e que ela possa servir a população de Mato Grosso do Sul com a mesma lealdade, profissionalismo e compromisso que teve ao meu lado. Sei que essa superintendência está em boas mãos e que ela trará muitas conquistas para o nosso Governo com o seu trabalho”, disse Barbosinha.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.