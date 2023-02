Em 2021, MS registrou alta no número de nascimentos, aponta IBGE

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) revelou ontem (16) as estatísticas do registro civil relativas ao ano de 2021. O estudo mostrou que, naquele ano, Mato Grosso do Sul registrou aumento de 0,45% no número de nascidos após dois anos seguidos de queda, ficando em vigésimo lugar entre as unidades da Federação.

Em âmbito nacional, houve queda de 0,80%. Tanto em MS, com 42.504 nascidos, como em Campo Grande, com o total de 12.527, o número de nascidos vivos do sexo masculino foi maior que o número de nascidos do sexo feminino.

Em Campo Grande, o mês de março também é o que apresenta mais nascimentos (1.164), seguido pelos meses de maio e janeiro (ambos com 1.113). Além disso, cerca de 691 crianças que nasceram em MS não obtiveram Certidão de Nascimento.

No Brasil, a redução de registros de nascimentos observada pelo terceiro ano consecutivo parece estar associada à queda da natalidade e da fecundidade no país já sinalizada pelos últimos censos demográficos. Outra hipótese é de que a pandemia de COVID19, iniciada no ano de 2020, pode ter gerado insegurança entre os casais, fazendo com que a decisão pela gravidez tenha sido adiada.

Em contrapartida, quando se observam os números relacionados com as mortes, foi possível contabilizar um aumento com 24.682 óbitos. Se comparado a 2020, houve um incremento de 30,12%, com 18.969 registros naquele ano. Quando se analisam as principais causas desses números, o estudo indicou que em 2021 foram registradas 23.456 mortes naturais e 1.123 mortes não naturais no Estado.

Campo Grande registrou mais de um terço das mortes de MS em 2021, com o total de 9.013, sendo 8.572 naturais e 441 não naturais. Na comparação com 2019, tanto 2020 e 2021 são anos com grande incremento de óbitos, principalmente os naturais, que incluem os casos de COVID-19 e outras situações ligadas à pandemia.

Tendo sido registrados 16.553 óbitos em 2019, o número de 2020 é 14,60% maior. Já 2021 registra um número 49,11% maior do que o encontrado em 2019. Se considerados números de mortes não naturais, houve estabilidade. Em 2019 foram registradas 1.227 mortes não naturais, em 2020: 1.191 e em 2021: 1.223.

Por Michelly Perez – Jornal O Estado do MS.

Confira mais uma edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.