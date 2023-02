Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

A vida social e as aparências podem concentrar boa parte da sua atenção nesta sexta. A carreira, porém, é a área que mais vai se beneficiar das boas energias de hoje. Acordos feitos nos bastidores prometem trazer os resultados mais interessantes — e as finanças também saem ganhando. Procure o apoio de quem tem objetivos parecidos com os seus. E como você vai se importar com a opinião dos outros, saiba que quanto mais profissional for o seu visual, melhor será o resultado que irá alcançar. Os amigos podem dar uma mãozinha e tanto na conquista. O romance fica mais sólido se você e o mozão possuírem interesses em comum.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Sextou, bebê, e até aqueles sonhos mais ousados podem se transformar em realidade hoje! É mole ou quer mais? O astral será perfeito para fazer contato com pessoas de fora e expandir seus interesses no trabalho. Se tiver a chance de fazer um curso pra bombar o currículo, vá em frente sem pensar duas vezes. O desejo de se encontrar com a galera deve crescer e a diversão será garantida. Alguém poderoso pode mexer os pauzinhos nos bastidores para agilizar aquela promoção ou aumento que você vinha cobiçando. As redes sociais e os amigos ajudam a animar a paquera. Você e o mozão podem sair da rotina e apostar na criatividade para fechar a sexta com chave de ouro.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

As mudanças estão aí em plena sexta, Gêmeos, e você pode aproveitar essa energia de renovação no trabalho. As estrelas destacam sua intuição e força de vontade para brilhar na vida profissional e dar aquela sacudida na carreira. Anda pensando em trocar de emprego? Esse é o momento de pesquisar novas oportunidades e prestar atenção em vagas que podem cair de bandeja no seu colo. Mudança no visual tem tudo para render elogios, ainda mais se apostar em hábitos saudáveis nesta nova fase. Aposte no seu charme pra se aproximar daquele crush interessante. A paixão também esquenta as coisas com o mozão. Se joga!

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Sextou, Câncer, e a Lua avisa que o dia tem tudo para ser mais produtivo se apostar em tarefas e serviços que podem ser feitos em grupo. Troque ideias, compartilhe conhecimentos e não tenha medo de correr alguns riscos — você vai se surpreender com o resultado. As estrelas também prometem novidades e surpresas na carreira, mas terá que fazer a sua parte se quiser sair do lugar. Bom astral para encerrar uma fase e iniciar um ciclo novo na vida profissional, repleto de desafios e oportunidades. Um crush que conheceu através dos amigos pode fazer seu coração bater mais rápido. Com o mozão, vai dar um show de alto-astral e bom humor em todos os momentos.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Pode contar com pique redobrado no trabalho nesta sexta. Nem as tarefas mais chatas vão te desanimar agora. Por outro lado, tudo indica que será um dia puxado, com as recompensas devidas pelo seu esforço, é claro. Não tenha medo de mudanças — eles podem assustar no início, mas as estrelas avisam que serão benéficas para os seus interesses. A saúde entra em foco agora e pode exigir alguns sacrifícios nessa área. Que tal abandonar um vício ou mudar a sua rotina? A vida amorosa pode cair na rotina, mas isso não será um problema. Há chance de pintar atração por colega ou conhecido se o coração está vago.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Tudo indica que vai surpreender os colegas com criatividade, bom humor e simpatia hoje. Pode ser mais difícil manter a atenção focada só no serviço, mas deve contar com a sorte para melhorar sua produtividade. Ótimo momento para fazer uma fezinha e entrar em um bolão com os amigos! A noite será perfeita para ficar perto das pessoas queridas e se divertir. Mas é na paquera que você vai fazer mais sucesso, Virgem! Se está em busca de um novo amor, pode se envolver com um crush e até assumir algo mais sério. No romance, você e o love podem viver momentos pra lá de deliciosos nos braços um do outro. É amém que fala?

Libra (de 23/9 a 22/10)

Tudo indica que os assuntos familiares estarão em alta hoje. Mudanças podem surpreender logo cedo, mas você vai tirar de letra qualquer coisa que pintar pela frente! Se anda buscando um novo emprego ou precisa de um empurrãozinho para fechar um negócio, por exemplo, a família estará por perto para ajudar no que puder. Quem trabalha com serviços que podem ser feitos no lar ou em home office tem tudo para alcançar o sucesso. Relembrar o passado ajuda a fortalecer os laços com o pessoal de casa. Pode se preparar para arrasar corações porque seu charme estará imbatível! O astral também será perfeito sem defeito ao lado do mozão.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Sextou com força, meu cristalzinho, e as estrelas avisam que a comunicação será o seu maior trunfo neste início de semana. Aproveite a maré favorável para fazer contatos, conquistar novos clientes, lidar com o público em geral ou resolver pendências no trabalho. As reuniões também podem se mostrar mais produtivas agora, principalmente se compartilhar as ideias originais que andam fervilhando em sua mente. Tá sonhando com um romance pra chamar de seu? Pois saiba que estará praticamente imbatível na conquista! O romantismo e as conversas gostosas e descontraídas também marcam os momentos deliciosos ao lado do mozão.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

As estrelas mandam um recado hoje: você tem tudo pra encher o bolso, bebê! Além de começar o dia com a corda toda no serviço, o que vai se refletir diretamente no seu bolso, também pode fechar um bom negócio com a ajuda da família ou encontrar novas maneiras de ganhar dinheiro por conta própria. Tá bom ou quer mais? Aproveite o momento positivo para dar um passo importante e conquistar algo que sempre quis, inclusive o sonho da casa própria. Deixar seu cantinho mais aconchegante ajuda a levantar o moral. Um bom papo com o mozão pode fazer maravilhas no romance. A paquera também pega fogo no final da noite e só ficará sozinha se quiser!

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Você vai dar uma aula de autoconfiança hoje, Caprica! Embora seu signo não seja dos mais comunicativos, as estrelas avisam que nem terá que se esforçar muito para trocar ideias com colegas e clientes, marcar reuniões, enfim, dar aquele show no trabalho. Eu ouvi um amém? A noite tem tudo para ser positiva em assuntos envolvendo dinheiro, sinal de que pode rever algumas metas e até traçar objetivos mais ambiciosos. Mas se tudo o que você quer é dar um rolê e curtir a vida, vá em frente! Prepare-se para novidades com um crush. Bora lá se aproximar e puxar uma conversa, mesmo que seja nas redes sociais! Use a criatividade para surpreender e mimar o mozão.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Sextou, Aquário, e tudo o que você vai sonhar é com o fim do expediente hoje! Embora o astral seja mais calmo do que você gosta, as interações no trabalho devem ser muito benéficas. No trabalho ou nas finanças, por exemplo, tudo indica que você vai conseguir o que deseja agindo nos bastidores. Mas fique na sua e não conte nada para os colegas ou conhecidos sobre a sua boa sorte. Sem chamar atenção, comendo pelas beiradas, vai chegar mais longe, bebê. Clima de mistério marca a conquista, mas você vai se soltar no final da noite e pode encantar o crush com seu jeito descolado. O romance também se beneficia desse astral e tudo corre às mil maravilhas.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Tudo indica que você estará mais aberta para viver novas experiências, expandir seus interesses e dar aquele chega pra lá na mesmice. Se estiver em dúvida sobre uma decisão ou se precisar de um conselho, troque ideia com um amigo para ouvir uma segunda opinião. Você pode sentir uma conexão maior com a galera e a diversão estará garantida à noite. Depois de cuidar das suas obrigações, tá tudo liberado para você partir pro abraço e curtir cada minuto! Demonstrações de carinho e companheirismo marcam os momentos com o seu amor, mas não dê mole para a possessividade. A turma pode ter papel importante na conquista se está só.

Confira as previsões anteriores para o seu signo.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.