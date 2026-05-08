Mais de 32 mil eleitores deixaram regularização do título para os últimos dias em MS

Pelo menos 32.206 eleitores de Mato Grosso do Sul deixaram para regularizar a situação eleitoral nos últimos dias antes do fechamento do cadastro eleitoral para as eleições de 2026. Os dados foram divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul.

Somente em Campo Grande, foram realizados 22.673 atendimentos entre os dias 6 de abril e 6 de maio, data final do prazo para emissão, transferência e regularização do título de eleitor.

No interior do Estado, mutirões de atendimento foram organizados nos últimos dias antes do encerramento do cadastro eleitoral. Segundo o TRE-MS, apenas no dia 6 de maio foram atendidas 9.533 pessoas fora da Capital e outras 2.593 em Campo Grande, totalizando 12.126 eleitores que buscaram atendimento no último dia disponível.

De acordo com o levantamento, dos atendimentos realizados no último mês na Capital, 8.925 foram destinados à emissão de novos títulos eleitorais, 7.856 à revisão cadastral e 5.892 à transferência de domicílio eleitoral.

Apesar da grande procura, o número oficial de novos eleitores aptos a votar em Mato Grosso do Sul ainda será consolidado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Conforme o calendário previsto na Resolução nº 23.750, publicada em fevereiro deste ano, os dados oficiais do eleitorado para as eleições de 2026 serão divulgados até o dia 20 de julho.

Desde quinta-feira (7), o cadastro eleitoral está fechado em todo o país até o encerramento das eleições de 2026, marcadas para outubro. Com isso, não é mais possível solicitar emissão do título, transferência de domicílio eleitoral ou regularização da situação eleitoral durante o período eleitoral.

Segundo o TRE-MS, o fechamento do cadastro está previsto na Lei das Eleições e ocorre para permitir a organização do pleito pela Justiça Eleitoral. A reabertura do cadastro eleitoral e a retomada dos atendimentos presenciais nas unidades da Justiça Eleitoral estão previstas para o dia 3 de novembro.

O primeiro turno das eleições de 2026 será realizado em 4 de outubro, enquanto o segundo turno está marcado para o dia 25 do mesmo mês.

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