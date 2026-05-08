MS deve receber R$ 4,4 bilhões em investimentos na rede elétrica até 2030

Renovação de contratos de distribuidoras prevê melhorias no fornecimento de energia e mais fiscalização sobre as concessionárias

Mato Grosso do Sul está entre os estados incluídos na renovação antecipada dos contratos de distribuidoras de energia elétrica anunciada pelo governo federal. A previsão é de R$ 4,4 bilhões em investimentos no Estado até 2030.

O pacote nacional prevê R$ 130 bilhões para modernização da infraestrutura elétrica em 13 estados brasileiros. Segundo o Govewrno Federal, os novos contratos trazem regras mais rígidas para as concessionárias, com metas relacionadas à qualidade do fornecimento, tempo de resposta após apagões e atendimento ao consumidor.

As empresas também deverão ampliar investimentos na modernização das redes, digitalização dos sistemas e melhoria do atendimento em áreas rurais.