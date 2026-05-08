MS deve receber R$ 4,4 bilhões em investimentos na rede elétrica até 2030

Renovação de contratos de distribuidoras prevê melhorias no fornecimento de energia e mais fiscalização sobre as concessionárias
Mato Grosso do Sul está entre os estados incluídos na renovação antecipada dos contratos de distribuidoras de energia elétrica anunciada pelo governo federal. A previsão é de R$ 4,4 bilhões em investimentos no Estado até 2030.
O pacote nacional prevê R$ 130 bilhões para modernização da infraestrutura elétrica em 13 estados brasileiros. Segundo o Govewrno Federal, os novos contratos trazem regras mais rígidas para as concessionárias, com metas relacionadas à qualidade do fornecimento, tempo de resposta após apagões e atendimento ao consumidor.
As empresas também deverão ampliar investimentos na modernização das redes, digitalização dos sistemas e melhoria do atendimento em áreas rurais.
O anúncio foi feito na última sexta-feira (7), em Brasília, durante evento com participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.
De acordo com o ministério, a expectativa é de geração de cerca de 100 mil empregos diretos e indiretos em todo o país.
Entre as distribuidoras contempladas estão Energisa, Neoenergia, Light, Equatorial, CPFL e EDP. Além de Mato Grosso do Sul, os contratos abrangem estados como São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Rio Grande do Sul.
Durante o evento, o governo federal também anunciou a atualização do programa Luz para Todos, que deve ampliar o acesso à energia para mais de 233 mil famílias em áreas rurais do país.
Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.