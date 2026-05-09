Reeleito: Romão Ávila toma posse no MPMS

Reeleito com 100% dos votos válidos, o procurador-geral de Justiça Romão Ávila Milhan Júnior tomou posse nesta sexta-feira (8) no MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) para o biênio 2026-2028

O procurador recebeu 224 votos, o equivalente a 96,13% do total, e 100% dos votos válidos. Ele foi nomeado para o cargo por meio do Decreto “P” nº 268, de 24 de março de 2026, pelo governador Eduardo Riedel.

Com foco administrativo em inovação, transparência, atuação resolutiva e fortalecimento do MPMS, a solenidade contou com a presença de autoridades, membros, servidores e representantes de instituições.

“Temos uma missão no Ministério Público. Eu sempre divido o trabalho do Ministério Público, e o MP brasileiro é diferente e único no mundo, porque a raiz, a parte criminal, é aquilo que identifica o Ministério Público mundialmente. Temos essa função e, aqui no Estado, há necessidade de combate às organizações criminosas. Para isso, temos uma parceria gigantesca com a Polícia Militar, a Polícia Civil e, agora, também com a Polícia Federal”, disse Romão.

Presente na cerimônia, a prefeita Adriane Lopes ressaltou o trabalho do chefe do MP e destacou a proximidade com o Executivo Municipal.

“A gente tem uma relação muito próxima e respeitosa. Entendemos que ele fez um excelente trabalho pelo Estado e pela Capital. Estamos aqui para prestigiar esse momento importante”, pontuou Adriane.

Antes do início da cerimônia, Riedel destacou a harmonia entre os poderes e afirmou que a gestão de Romão é aberta ao diálogo, fator que considera importante para o Estado.

“O simples fato de ter uma postura de construção para a solução dos problemas muda completamente o ambiente do Estado. Isso gera confiança e atração de capital”, disse Riedel.

O senador Nelsinho Trad também esteve presente e destacou a importância dos órgãos reguladores para a democracia e o equilíbrio entre os poderes.

“O procurador-geral Romão já mostrou a que veio. É um cara sensato, simples e que exerce seu poder à altura que o Ministério Público exige”, afirmou Nelsinho.

Referência

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, presente para prestigiar a posse de Romão, exaltou o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e ressaltou que o país deveria seguir o mesmo caminho.

“São tantas virtudes. Reparei que este é um Estado que acolhe as pessoas, acolhe o talento e prestigia quem está disposto a melhorar a vida e a se empenhar pelos valores democráticos. Aqueles que estão preparados e dispostos a fazer deste um país melhor. Esse Estado é um exemplo para todo o país”, destacou Gonet.

Gestão

Na primeira gestão, o foco foi a inovação tecnológica, com atuação resolutiva e fortalecimento do Ministério Público, garantindo os direitos fundamentais dos sul-mato-grossenses.

Com a reeleição, ele pretende dar continuidade aos projetos implementados, mantendo a eficiência de um trabalho voltado à modernização das atividades administrativas.

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