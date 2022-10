PRF: Operação Nossa Senhora de Aparecida inicia sexta-feira

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) irá realizar a Operação Nossa Senhora de Aparecida 2022, a partir das 00h desta sexta-feira (7), até a próxima quarta-feira (12), data que comemora o feriado nacional da Padroeira do Brasil Nossa Senhora Aparecida.

Entre os focos de fiscalização das equipes da PRF estão a alcoolemia ao volante, as ultrapassagens indevidas e o não uso de dispositivos de segurança, como cinto de segurança e capacete. Em Mato Grosso do Sul, as 9 Delegacias e 23 Unidades Operacionais da PRF reforçam a fiscalização nos 4.078 quilômetros de rodovias federais, divididos em dez BRs.

Retrospectiva

Em 2021, entre os dias 8 a 12 de outubro, durante a Operação, foram registrados 27 acidentes, sendo 7 considerados graves. Ao todo, 31 pessoas ficaram feridas e uma morreu no local do acidente.

Durante os cinco dias de operação, a PRF flagrou 50 motoristas dirigindo sob efeito de álcool, 12 foram presos. 210 condutores ou passageiros não utilizavam o cinto de segurança e 52 crianças eram transportadas fora do dispositivo de segurança. No total, foram registradas 509 infrações de ultrapassagem.

Durante a operação no ano passado, a PRF apreendeu 400 Kg de maconha em Bataguassu (MS). 27 Kg de cocaína e 19.900 maços de cigarros também foram apreendidos no MS. Cinco veículos com registro de roubo/furto foram recuperados.