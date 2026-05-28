Maio Laranja ganhou força com atuação de Antonio Vaz na proteção infantil

Deputado reforça ações de combate ao abuso infantil e defende denúncias durante campanha Maio Laranja

Durante o Maio Laranja, campanha nacional de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, o deputado estadual Antonio Vaz (Republicanos) tem reforçado sua atuação em defesa da infância e da juventude em Mato Grosso do Sul. Autor da Lei Estadual nº 6.413/2025, que criou a campanha “Salve uma Criança”, o parlamentar vem se destacando por iniciativas voltadas à conscientização, prevenção e combate à violência contra menores.

A legislação institui mecanismos discretos para pedidos de socorro feitos por vítimas de abuso, permitindo que crianças e adolescentes utilizem frases, sinais e bilhetes simbólicos para denunciar situações de violência. A proposta também busca orientar a população sobre como agir diante de casos suspeitos e fortalecer a rede de proteção em todo o Estado.

Além da autoria da lei, Vaz preside atualmente a Comissão em Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude da Assembleia Legislativa, colegiado voltado ao fortalecimento de políticas públicas e ações de proteção às novas gerações.

Durante o Maio Laranja, o deputado tem defendido o envolvimento de toda a sociedade no combate à violência infantil, ressaltando a importância das denúncias e da atenção aos sinais apresentados pelas vítimas.

“Uma criança muitas vezes não consegue pedir ajuda da forma tradicional. Por isso precisamos ensinar as pessoas a reconhecer os sinais e agir. Proteger nossas crianças é dever de todos”, afirmou o parlamentar.

O republicano também tem participado de ações de conscientização em defesa das crianças e adolescentes, incentivando debates sobre prevenção, acolhimento às vítimas e fortalecimento da rede de proteção.

Em suas redes sociais, Vaz tem ampliado o alcance da campanha ao utilizar suas plataformas para conscientizar a população sobre a importância da denúncia e do combate à violência infantil. As publicações do deputado sobre o Maio Laranja têm gerado repercussão e incentivado discussões importantes sobre o tema em todo o Estado.

Para Antonio Vaz, o combate ao abuso infantil não deve acontecer apenas durante o Maio Laranja, mas ao longo de todo o ano, com ações permanentes de conscientização, proteção e incentivo às denúncias em defesa das crianças e adolescentes do Estado.

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