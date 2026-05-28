Homem é condenado a indenizar servidora após publicar vídeo ofensivo nas redes sociais

Servidor pública recebeu ameaças e sofreu abalo psicológico após vídeo com ofensas alcançar milhares de visualizações nas redes sociais

Um homem, que não teve o nome divulgado, terá que indenizar uma servidora por danos morais após gravar um vídeo em um órgão público, proferindo ofensas depois de ter o benefício do seguro-desemprego negado em Campo Grande.

Consta nos autos que, em novembro de 2019, ele foi até o local para solicitar o seguro-desemprego. No entanto, apresentou a Carteira de Trabalho e Previdência Social adulterada.

Como a documentação não atendia às exigências, a servidora negou o pedido. A partir disso, o homem começou a gravar um vídeo ofendendo a trabalhadora, que posteriormente foi publicado nas redes sociais.

A publicação teve milhares de visualizações e diversos comentários ofensivos, incluindo ameaças contra a vítima, o que causou constrangimento e abalo psicológico.

A servidora registrou boletim de ocorrência e entrou na Justiça com uma ação solicitando a remoção do vídeo e indenização pelos danos sofridos.

O réu citado no processo não apresentou defesa dentro do prazo legal. Na sentença, o juiz Mauro Nering Karloh destacou que a autora comprovou os fatos narrados, inclusive com a apresentação do vídeo e de capturas das publicações feitas na rede social.

O homem foi condenado pela 8ª Vara Cível de Campo Grande ao pagamento de R$ 10 mil por danos morais à servidora.

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