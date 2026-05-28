Homem é preso por descumprir medida protetiva em fazenda no Pantanal de Aquidauana

Homem tentou forçar contato com a mulher e foi preso enquanto trabalhava

Na manhã desta quinta-feira (28), a DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher da Delegacia de Atendimento à Mulher) de Aquidauana cumpriu, mandado de prisão preventiva contra um homem de 23 anos investigado por descumprimento de medida protetiva de urgência no contexto de violência doméstica.

A ordem judicial foi executada em uma fazenda localizada na região do Pantanal sul-mato-grossense, a mais de 100 quilômetros da área urbana de Aquidauana, onde o investigado trabalhava e estava no momento da abordagem.

A prisão preventiva foi decretada pelo Poder Judiciário após apuração de descumprimento de medidas protetivas anteriormente estabelecidas em favor da vítima.

Segundo a investigação, o homem teria se aproximado da vítima em via pública, mantido contato e tentado forçá-la a conversar, chegando a segurá-la pelo braço. A vítima relatou que ele apresentava sinais de embriaguez e comportamento alterado. Após o episódio, o investigado deixou o local.

Com base nos elementos reunidos, a autoridade policial representou pela prisão preventiva, que foi deferida pela Justiça e cumprida pela equipe da delegacia durante diligências na região pantaneira.

Após a prisão, o homem foi encaminhado à unidade policial, onde permanece.

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