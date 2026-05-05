Maio começa com sessões, visitas e eventos na Assembleia de MS

Semana legislativa reúne debates, curso interno e atividades com estudantes na Casa de Leis

A primeira semana de maio na ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) será marcada por uma agenda movimentada, que mistura rotina parlamentar com atividades institucionais e presença de estudantes. A programação oficial ainda pode sofrer alterações ao longo dos dias.

Na terça-feira (5), os deputados voltam ao Plenário Júlio Maia para mais uma sessão ordinária, prevista para começar às 9h.

A quarta-feira (6) começa mais cedo, com reunião da CCJR (Comissão de Constituição, Justiça e Redação), às 8h, no Plenarinho Nelito Câmara. Entre os compromissos, está a visita de acadêmicos de Direito da UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), que devem acompanhar os trabalhos. Logo depois, às 9h, ocorre nova sessão ordinária no plenário principal.

Na quinta-feira (7), a agenda foge um pouco do rito tradicional. Pela manhã, servidoras do Legislativo participam de um evento alusivo ao Dia das Mães, no saguão da Casa. A iniciativa foi proposta pelo presidente da Assembleia, deputado Gerson Claro (PP).

Ainda no mesmo dia, a movimentação de estudantes continua: outra turma de Direito da UCDB e alunos da Escola Estadual Senador Filinto Muller, de Fátima do Sul, visitam a ALEMS e acompanham a sessão ordinária das 9h.

À noite, o plenário recebe uma sessão solene em homenagem ao Dia do Oftalmologista. A cerimônia foi proposta pelo deputado Professor Rinaldo Modesto (União Brasil) e está marcada para às 19h.

Fechando a semana, na sexta-feira (8), ocorre o último encontro do curso de oratória voltado aos servidores da Casa. A formação, conduzida pelo jornalista Fernando Hassessian, teve início ainda em abril e soma quatro encontros, realizados na Sala Multiuso da Assembleia.

Por Danielly Carvalho

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