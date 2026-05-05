Funsat oferta mais de 1,4 mil vagas de emprego nesta terça-feira (05) em Campo Grande

A Funsat (Fundação Social do Trabalho), nesta terça-feira (6) oferta ao todo 1.423 vagas abertas em mais de 120 funções em Campo Grande.

Entre as oportunidades com maior número de postos estão operador de caixa (366), auxiliar de limpeza (207), repositor de mercadorias (58), ajudante de obras (20) e trabalhador de extração florestal (20). Também há vagas para açougueiro, atendente de balcão, costureira, vendedor de serviços, entre outras funções.

Para quem não possui experiência, há opções em cargos como atendente de lanchonete, auxiliar de limpeza, ajudante de obras, servente de obras, embalador e copeiro.

O painel inclui ainda cinco vagas exclusivas para PcD (pessoas com deficiência), com funções como auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção e empacotador.

Além disso, há uma vaga temporária para cozinheiro geral.

Os interessados devem comparecer presencialmente à sede da Funsat para realizar cadastro e concorrer às vagas. A fundação informa que não repassa detalhes por telefone. O quadro completo também pode ser consultado no site da Prefeitura.