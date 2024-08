Vai pegar estrada nesta quinta-feira? Confira os trechos interditados da BR-163

Nesta quinta-feira (08), alguns trechos da da BR-163 em Mato Grosso do Sul estão em obras, contando com 09 pontos de interdições em 12 cidades. Dessa forma, quem precisar viajar pela via deve dobrar a atenção em trechos durante a manutenção.

De acordo com a concessionária CCR MSVia, as equipes irão operar com o sistema pare-e-siga e desvios. O tráfego acontece alternadamente nos dois sentidos apenas por uma das faixas, enquanto a outra é interditada para realização dos serviços.

Confira os Pontos com desvio de tráfego:

Sonora – entre os kms 828 e 827;

Rio Verde de Mato Grosso – no km 661;

Bandeirantes – entre os kms 580 e 579;

Naviraí – no km 122;

Mundo Novo – no km 16;

Pontos com pare e siga:

Sonora – entre os kms 836 e 832;

Coxim – entre os kms 761 e 760;

Bandeirantes – entre os kms 568 e 567 e entre os kms 548 e 546;

Jaraguari – no km 526;

Rio Brilhante – no km 316;

Dourados – entre os kms 263 e 262 e no km 255;

Caarapó – entre os kms 221 e 220 e no km 210;

Juti – no km 162;

Itaquiraí – no km 67.

