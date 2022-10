Magno Souza se sente satisfeito com candidatura: “Consegui levar nossa voz”

O primeiro candidato indígena para o Governo de Mato Grosso do Sul, Magno Souza (PCO) votou na tarde deste domingo (2) na Escola Municipal Tengatuí Marangatú, na Aldeia Jaguapiru, Reserva Indígena de Dourados.

Segundo Dourados News, ele acredita ter levado a voz da população a outras pessoas do Mato Grosso do Sul. “Consegui levar a voz do indígena guarani-kaiowá. Um candidato a governador, nunca esperavam que teria um indígena. Levei a voz da proposta do povo indígena e fico muito feliz por isso”.

Debutante, Magno pretende continuar na política e acredita que sua candidatura abrirá as portas para outras pessoas entrarem na disputa. “Minha carreira [na política] eu vou seguir, para frente. Até conseguir melhorias aos indígenas. Agradeço a todos”, contou.