Eleitores de MS que estiverem na fila após as 16h poderão votar

Mesmo após o termino do horário de votação, eleitores que estiverem na fila das seções poderão votar. A informação foi confirmada neste domingo (2) pelo presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Alexandre de Moraes.

Conforme o TSE, serão distribuídas senhas pelos mesários. Na manhã de hoje (2) seções eleitorais em diversos estados registraram filas.

Em coletiva de imprensa para apresentar um balanço da votação, Moraes ressaltou que eleição tranquila não significa ausência de intercorrências.

“Todos aqueles que estiverem até 17h nas filas vão votar normalmente. São localidades que têm excesso de eleitores. Nada diferente do que em outras eleições”, destacou.

As eleições de 2022 ocorrem em todo Brasil até as 17h (horário de Brasília) neste ano os eleitores vão às urnas votar para presidente da república, governador, senador, deputado federal e deputados estadual.

