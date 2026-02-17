Último dia de Carnaval altera funcionamento de serviços em Campo Grande; confira o que abre e fecha

Foto: Nilson Figueiredo
Foto: Nilson Figueiredo

O Carnaval chega ao fim nesta terça-feira (17), último dia oficial da folia, e ainda provoca mudanças no funcionamento de órgãos públicos e serviços em Campo Grande. Enquanto bancos, Correios e repartições públicas seguem sem atendimento ao público, o comércio, supermercados e a maioria dos shoppings funcionam normalmente. Confira abaixo como ficam os principais serviços.

Bancos

Não há atendimento presencial nesta terça-feira. Na quarta-feira (18), as agências reabrem a partir das 12h, no horário local.

Bioparque Pantanal

Funciona normalmente até quarta-feira, das 8h30 às 14h30, com último check-in às 13h30.

Casa da Saúde

Não há atendimento nesta terça-feira nem durante a manhã de quarta. O serviço será retomado às 13h.

Comércio

Segundo a Fecomércio-MS e o Sindicato do Comércio Varejista de Campo Grande, o comércio pode funcionar normalmente. A abertura, porém, fica a critério de cada empresário.

Correios

As agências permanecem fechadas nesta terça-feira. O atendimento retorna na quarta-feira, a partir das 12h. Os canais virtuais e telefônicos seguem disponíveis 24 horas.

Delegacias

Durante o Carnaval, quatro unidades funcionam 24 horas: 4ª DP, Depac Centro, Depac Cepol e Deam. As demais delegacias permanecem fechadas.

Detran

Não há atendimento presencial nesta terça-feira. Os serviços retornam na quarta, a partir das 13h. As opções digitais seguem disponíveis pela plataforma Meu Detran e aplicativo oficial.

Hemosul

A rede permanece fechada nesta terça-feira, com retorno previsto para quarta, das 12h às 16h30.

Mercados

De acordo com a Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados, cada unidade tem autonomia para decidir se abre.

Shoppings

Shopping Campo Grande: funcionamento normal

Bosque dos Ipês: funcionamento normal

Norte Sul Plaza: funcionamento normal

Pátio Central: fechado nesta terça; na quarta-feira, lojas das 11h às 19h e praça de alimentação das 11h às 20h

Unidades de Saúde

Apenas as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e os CRSs (Centros Regionais de Saúde) funcionam normalmente, com atendimento 24 horas.

 

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram

 

Leia mais

Ambulantes apostam no Carnaval da Esplanada para obter faturamento em Campo Grande

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *