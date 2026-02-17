Último dia de Carnaval altera funcionamento de serviços em Campo Grande; confira o que abre e fecha

O Carnaval chega ao fim nesta terça-feira (17), último dia oficial da folia, e ainda provoca mudanças no funcionamento de órgãos públicos e serviços em Campo Grande. Enquanto bancos, Correios e repartições públicas seguem sem atendimento ao público, o comércio, supermercados e a maioria dos shoppings funcionam normalmente. Confira abaixo como ficam os principais serviços.

Bancos

Não há atendimento presencial nesta terça-feira. Na quarta-feira (18), as agências reabrem a partir das 12h, no horário local.

Bioparque Pantanal

Funciona normalmente até quarta-feira, das 8h30 às 14h30, com último check-in às 13h30.

Casa da Saúde

Não há atendimento nesta terça-feira nem durante a manhã de quarta. O serviço será retomado às 13h.

Comércio

Segundo a Fecomércio-MS e o Sindicato do Comércio Varejista de Campo Grande, o comércio pode funcionar normalmente. A abertura, porém, fica a critério de cada empresário.

Correios

As agências permanecem fechadas nesta terça-feira. O atendimento retorna na quarta-feira, a partir das 12h. Os canais virtuais e telefônicos seguem disponíveis 24 horas.

Delegacias

Durante o Carnaval, quatro unidades funcionam 24 horas: 4ª DP, Depac Centro, Depac Cepol e Deam. As demais delegacias permanecem fechadas.

Detran

Não há atendimento presencial nesta terça-feira. Os serviços retornam na quarta, a partir das 13h. As opções digitais seguem disponíveis pela plataforma Meu Detran e aplicativo oficial.

Hemosul

A rede permanece fechada nesta terça-feira, com retorno previsto para quarta, das 12h às 16h30.

Mercados

De acordo com a Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados, cada unidade tem autonomia para decidir se abre.

Shoppings

Shopping Campo Grande: funcionamento normal

Bosque dos Ipês: funcionamento normal

Norte Sul Plaza: funcionamento normal

Pátio Central: fechado nesta terça; na quarta-feira, lojas das 11h às 19h e praça de alimentação das 11h às 20h

Unidades de Saúde

Apenas as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e os CRSs (Centros Regionais de Saúde) funcionam normalmente, com atendimento 24 horas.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais