Último dia de Carnaval altera funcionamento de serviços em Campo Grande; confira o que abre e fecha

O Carnaval chega ao fim nesta terça-feira (17), último dia oficial da folia, e ainda provoca mudanças no funcionamento de órgãos públicos e serviços em Campo Grande. Enquanto bancos, Correios e repartições públicas seguem sem atendimento ao público, o comércio, supermercados e a maioria dos shoppings funcionam normalmente. Confira abaixo como ficam os principais serviços.
Bancos
Não há atendimento presencial nesta terça-feira. Na quarta-feira (18), as agências reabrem a partir das 12h, no horário local.
Bioparque Pantanal
Funciona normalmente até quarta-feira, das 8h30 às 14h30, com último check-in às 13h30.
Casa da Saúde
Não há atendimento nesta terça-feira nem durante a manhã de quarta. O serviço será retomado às 13h.
Comércio
Segundo a Fecomércio-MS e o Sindicato do Comércio Varejista de Campo Grande, o comércio pode funcionar normalmente. A abertura, porém, fica a critério de cada empresário.
Correios
As agências permanecem fechadas nesta terça-feira. O atendimento retorna na quarta-feira, a partir das 12h. Os canais virtuais e telefônicos seguem disponíveis 24 horas.
Delegacias
Durante o Carnaval, quatro unidades funcionam 24 horas: 4ª DP, Depac Centro, Depac Cepol e Deam. As demais delegacias permanecem fechadas.
Detran
Não há atendimento presencial nesta terça-feira. Os serviços retornam na quarta, a partir das 13h. As opções digitais seguem disponíveis pela plataforma Meu Detran e aplicativo oficial.
Hemosul
A rede permanece fechada nesta terça-feira, com retorno previsto para quarta, das 12h às 16h30.
Mercados
De acordo com a Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados, cada unidade tem autonomia para decidir se abre.
Shoppings
Shopping Campo Grande: funcionamento normal
Bosque dos Ipês: funcionamento normal
Norte Sul Plaza: funcionamento normal
Pátio Central: fechado nesta terça; na quarta-feira, lojas das 11h às 19h e praça de alimentação das 11h às 20h
Unidades de Saúde
Apenas as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e os CRSs (Centros Regionais de Saúde) funcionam normalmente, com atendimento 24 horas.
