Lula sugere que reuniões com Trump são para impedir venda de terras raras e minerais críticos à China

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou neste sábado (7), durante evento em comemoração aos 46 anos do Partido dos Trabalhadores, que, em reuniões diplomáticas, o tema da venda de terras raras e minerais críticos à China surge de forma recorrente. Segundo o presidente, há um movimento internacional para barrar esse tipo de negociação, ainda que de maneira pouco explícita.