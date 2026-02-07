Batayporã abre seleção para professor com salário de R$ 2,5 mil

A Prefeitura de Batayporã, município a 312 quilômetros de Campo Grande, publicou novo edital para a realização de processo seletivo da Secel (Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer).

O concurso oferece uma vaga imediata para professor do ensino fundamental, com atuação nos anos iniciais. Para concorrer, é exigida formação em Licenciatura Plena em Pedagogia ou curso Normal Superior com habilitação pedagógica.

As inscrições devem ser feitas entre os dias 10 e 12 de fevereiro, exclusivamente pelo site oficial da Prefeitura de Batayporã. O sistema permanecerá aberto até as 23h55 do último dia do prazo.

A carga horária prevista para o cargo é de 20 horas semanais, com remuneração de R$ 2.539. A convocação do candidato aprovado ocorrerá conforme a necessidade da rede municipal de ensino.

A seleção será realizada por meio de análise de títulos e tempo de serviço, com pontuação máxima de 100 pontos, distribuídos entre formação acadêmica e experiência profissional.

O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado.