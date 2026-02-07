Subea realiza ação de adoção de cães neste domingo (08)

Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subea  (Superintendência de Bem-Estar Animal), realiza neste sábado (8) a primeira ação de adoção de animais de 2026. O evento acontece das 9h às 12h, na Praça Bolívia.

Nesta edição, a iniciativa será voltada exclusivamente para a adoção de cães resgatados de situações de maus-tratos, que estão sob os cuidados da Subea e aguardam um novo lar.

De acordo com a prefeitura, todos os animais disponíveis passaram por avaliação veterinária, estão vacinados contra raiva e doenças polivalentes, microchipados e, em sua maioria, já castrados.

A ação é aberta ao público e tem como objetivo incentivar a adoção responsável. A Subea reforça que a adoção exige compromisso e cuidados permanentes com os animais.

Serviço
Evento: Adoção de cães resgatados de maus-tratos
Data: 8 de fevereiro de 2026
Horário: das 9h às 12h
Local: Praça Bolívia
Endereço: Rua das Garças com Aníbal de Mendonça

 

 

 

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram.

 

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *