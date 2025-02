Lula sugere boicote a produtos caros e anuncia reunião para discutir alta dos alimentos

Diante da alta no preço dos alimentos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recomendou nesta quinta-feira (6) que a população evite comprar produtos e bebidas que estejam com preços exagerados. A declaração foi dada em entrevista a rádios da Bahia, onde Lula defendeu que o boicote seria uma forma de pressionar o mercado a reduzir os valores.

“Se você vai ao supermercado e desconfia que tal produto está caro, você não compra. Se todo mundo tivesse consciência e não comprasse o que acha que está caro, quem tá vendendo vai ter que baixar pra vender, se não vai estragar. Isso é da sabedoria do ser humano”, afirmou o presidente.

Segundo Lula, o boicote pode ser uma estratégia educativa e econômica. “Eu não posso comprar aquilo que acho que está exagerado no preço. Então eu deixo na prateleira, compro amanhã ou um similar. É um processo educacional para o povo brasileiro”, reforçou.

Lula anunciou ainda que se reunirá na próxima semana com representantes da indústria da carne e do arroz para discutir medidas que possam baratear os preços dos alimentos. A reunião contará com a participação dos ministérios da Fazenda, da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário.

O encontro busca encontrar alternativas para estabilizar os preços e reduzir os impactos da inflação sobre os itens da cesta básica, especialmente proteínas e grãos. O presidente não detalhou quais medidas estão sendo estudadas, mas destacou a importância de diálogo com a cadeia produtiva para conter a alta nos alimentos.

O aumento no preço de alimentos básicos, como arroz, carne e leite, tem gerado preocupação entre os consumidores. Dados recentes apontam que a inflação no setor de alimentos e bebidas tem sido uma das principais responsáveis pela elevação do custo de vida no Brasil.

Para muitos especialistas, a estratégia sugerida pelo presidente pode ter efeito limitado no curto prazo, mas ajuda a conscientizar o consumidor sobre o poder que ele tem no mercado. “O boicote funciona como uma forma de pressão, mas é importante também o governo investir em políticas de regulação de preços e incentivo à produção para conter a inflação”, avalia o economista Flávio Mendonça.

