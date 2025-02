Mulher é agredida e tem a cabeça ‘prensada’ contra parede após se recusar a reatar com ex-companheiro, em Dourados

Uma mulher, de 24 anos esfaqueou seu ex-companheiro, de 29 anos, apó receber socos e chupes ao recusar reatar relacionamento. O caso aconteceu nesta quarta-feira (5), no Residencial Bonanza, em Dourados, cidade 229 km distante de Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o ex-companheiro foi até a casa da vítima para pegar alguns pertences. No local, ele tentou reatar o relacionameno e passou a xingá-la ao ser recusado. Após determinado momento, e mais agressivo, o autor se exaltou, desferindo socos, ‘prensando’ a cabeça da mulher contra a parede e afirmando que ela já estava com outra pessoa.

Com o objetivo de se defender das agressões, a vítima desferiu um golpe de faca contra o agressor, que solicitou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) no Jardim Rasslem. Após receber atendimento e ser localizado pela Policia Militar, o homem foi encaminhado para à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi preso em flagrante por violência doméstica.

Já a jovem, relatou aos policias que agiu em legítima defesa e reponderá por lesão corporal.

