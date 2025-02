Lula faz primeira viagem após cirurgia e participa de reabertura da emergência do Hospital de Bonsucesso

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está no Rio de Janeiro nesta quinta-feira (6) para participar da reabertura da emergência do Hospital Federal de Bonsucesso . Esta é a primeira viagem oficial de Lula após a cirurgia realizada em dezembro de 2024.

O presidente foi liberado para retomar a rotina de viagens e atividades físicas no final de janeiro, após se recuperar de uma hemorragia intracraniana causada por um acidente doméstico ocorrido em outubro de 2024. Lula passou por cirurgia de emergência depois de sentir fortes dores de cabeça, o que interrompeu temporariamente suas atividades. Sua última viagem oficial foi para o Uruguai, no início de dezembro, onde participou da cúpula do Mercosul e se encontrou com o ex-presidente uruguaio Pepe Mujica .

Agenda no Rio de Janeiro

A emergência do Hospital Federal de Bonsucesso estava fechada desde 2020 e agora volta a funcionar totalmente reformada. O espaço conta com 50 leitos , divididos entre os setores adulto e pediátrico e organizados por complexidade, em salas vermelhas, amarelas e verdes , em conformidade com os protocolos do Sistema Único de Saúde (SUS).

A cerimônia de hoje, de acordo com o Palácio do Planalto, marca a retomada da capacidade total do hospital, que passou de 412 para 423 leitos disponíveis . Segundo o Palácio do Planalto, a situação do hospital era crítica até outubro de 2024, quando 218 leitos estavam fechados .

Outra novidade é a reativação do Centro de Diagnóstico por Imagem , que agora disponibiliza exames de ultrassonografia e um novo equipamento de raio-x de alta precisão . A gestão do hospital é uma carga do Grupo Hospitalar Conceição (GHC) , que assumiu a administração com o compromisso de ampliar a oferta de serviços e reduzir a fila de espera na região.

Segundo o Ministério da Saúde, a reabertura do Hospital de Bonsucesso faz parte de um plano mais amplo de investimento em infraestrutura e ampliação de serviços de alta complexidade.

