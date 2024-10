Lula retoma agenda pública com assinatura de novo acordo de reparação em Mariana

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retorna à agenda pública nesta sexta-feira (25) com sua participação na cerimônia de assinatura do novo acordo de reparação para Mariana (MG). O evento acontecerá no Palácio do Planalto e é a primeira aparição pública de Lula desde o acidente doméstico ocorrido no último sábado (19). O acordo busca avançar no processo de recuperação dos danos causados pelo rompimento da barragem da mineradora Samarco, ocorrido em 2015, e é aguardado pela população da região há anos.

Após o acidente, o presidente teve de reduzir sua agenda e passou a cumprir compromissos oficiais remotamente. Na terça-feira (22), Lula participou, por videoconferência, da Cúpula dos Brics. Fora isso, ele deixou o Palácio da Alvorada apenas para exames de saúde no Hospital Sírio Libanês, em Brasília.

Apesar de retomar atividades no Planalto, o presidente optou por não comparecer a São Paulo no final de semana, onde estava previsto que participasse de uma caminhada na Avenida Paulista ao lado do candidato a prefeito Guilherme Boulos (PSOL), em apoio à sua campanha para o segundo turno. A mudança de planos visa resguardar Lula após o incidente.

A viagem de Lula à Conferência do Clima (COP 29), prevista para novembro em Baku, no Azerbaijão, também pode ser reconsiderada em razão de sua recuperação, mas a decisão final sobre a participação ainda não foi divulgada.

