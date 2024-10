PRF encontra 129 kg de cocaína escondidos em caminhão que descarregaria carga de soja na Capital

Homem de 55 anos foi preso, na manhã desta segunda-feira (25), em Campo Grande, após ser flagrado por policiais transportando 129 quilos de cocaína escondidos em meio à carga de soja que seria descarregada em empresa da Capital.

Conforme boletim de ocorrência, equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) recebeu denúncia de que uma carreta estaria transportando droga. Ao visualizar o veículo na BR-262, realizou abordagem e, durante entrevista, o motorista apresentou nervosismo.

O condutor alegou que descarregaria a carga em uma empresa localizada no bairro Indubrasil, sendo acompanhado pelos agentes até o local que aguardaram a retirada da soja. Entretanto, durante o trabalho, o homem confessou que estaria transportando o entorpecente.

A cocaína foi localizada escondida em um fundo falso do veículo, onde havia dezenas de tabletes. À polícia, o autor relatou que pegou a droga em Dourados e a levaria até Londrina (PR), onde receberia uma quantia em dinheiro pelo serviço.

O motorista foi preso em flagrante e levado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas. O entorpecente foi levado à Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico).

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram