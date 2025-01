Lula reforça controle sobre portarias e cobra resultados em reunião ministerial

Em meio às recentes polêmicas envolvendo a “crise do Pix”, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deixou um recado claro aos ministros durante a primeira reunião ministerial de 2025, realizada nesta segunda-feira (20). Nenhuma portaria deve ser publicada sem a análise prévia da Casa Civil. O encontro marcou o início do ano político com cobranças por resultados e metas claras. “2025 é o ano da grande colheita de tudo aquilo que prometemos para o povo brasileiro e nós não temos o direito de falhar”, afirmou Lula.

Sem mencionar diretamente a polêmica, Lula fez uma referência à portaria da Receita Federal que previa o monitoramento de transações via Pix para pessoas físicas e jurídicas nos valores de R$ 5 mil e R$ 15 mil, respectivamente. A norma gerou grande repercussão e foi alvo de fake news e especulações sobre a criação de um suposto imposto sobre o Pix, sendo revogada após intensa pressão pública.

“Daqui pra frente, nenhum ministro vai poder fazer portaria que crie confusão pra nós sem que essa portaria passe pela Presidência da República, através da Casa Civil”, disse Lula. O presidente destacou a importância de evitar medidas que possam prejudicar a imagem do governo e reforçou que “a Casa Civil é a instância de controle para evitar surpresas”.

A crise foi amplificada pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), que mobilizou a oposição e a opinião pública contra a medida com um vídeo que alcançou impressionantes 320 milhões de visualizações. A mobilização forçou a revisão da portaria e colocou a discussão sobre o Pix no centro do debate público.

Eleições de 2026 e o combate ao neofascismo

Em discurso aberto à imprensa, Lula destacou que “2026 começou”, referindo-se ao fato de que a direita já estaria em campanha para as próximas eleições presidenciais. O presidente enfatizou que o governo não pode antecipar a campanha, mas deve focar em trabalhar e entregar resultados concretos para a população.

“Nós queremos eleger um governo para continuar o processo democrático desse país. Não queremos entregar esse país de volta ao neofascismo, ao neonazismo, ao autoritarismo”, declarou Lula. Apesar de não confirmar se será candidato à reeleição, o petista afirmou que deseja entregar o Brasil a um governo que defenda a democracia.

Lula deixou claro que 2025 é um ano decisivo para consolidar as promessas de campanha e avançar na agenda de reformas e programas sociais.

