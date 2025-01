Lula realiza reunião ministerial para alinhar reforma e metas para 2025

Nesta segunda-feira (20), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comandou a primeira reunião ministerial de 2025 na Granja do Torto, às 9h. O encontro marca o início do que promete ser a mais radical reforma ministerial de seu terceiro mandato, prevista para ocorrer após as eleições da Câmara e do Senado, em fevereiro.

Lula dedicou toda a agenda do dia à reunião, que deve se estender até o fim do expediente. É esperada uma declaração pública do presidente, transmitida pelos canais oficiais do governo, seguida de discussões a portas fechadas.

Metas e cobranças

Os ministros apresentarão suas expectativas e prioridades para 2025. Lula deixou claro que este ano deve ser de realizações, com foco em resultados concretos para chegar a 2026 com entregas significativas. O presidente reforçou que é fundamental consolidar projetos que impactem positivamente a população e fortaleçam a base de apoio do governo.

Crise do Pix em pauta

Entre os temas mais sensíveis na reunião está a “crise do Pix”. A polêmica surgiu no início do ano, após a Receita Federal publicar, e depois revogar, uma portaria que previa o monitoramento de transações financeiras acima de R$ 5 mil para pessoas físicas e R$ 15 mil para pessoas jurídicas. A medida gerou intensa repercussão negativa, com desinformação e críticas sobre um suposto imposto.

No sábado (18), a deputada Erika Hilton (PSOL-SP) divulgou um vídeo defendendo a ideia original da portaria, destacando sua importância para combater crimes financeiros. O governo espera que a mensagem alcance um público amplo e equilibre o debate, como ocorreu com um vídeo do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), que foi amplamente compartilhado e pressionou pela revogação da norma.

Articulação política

Outro ponto importante na pauta é a relação com os prováveis novos presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). Além disso, Lula deve discutir os futuros de Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG), atuais presidentes das Casas Legislativas e possíveis indicados para ministérios após a reforma.

O encontro desta segunda-feira visa alinhar as estratégias do governo para fortalecer sua base no Congresso e enfrentar os desafios previstos para este ano.

Com informações do SBT News

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais