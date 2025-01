Lula agradece parceria com Joe Biden antes da transição para governo Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) agradeceu publicamente a parceria estabelecida com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, antes da transição para o governo do presidente eleito Donald Trump, que tomará posse na próxima segunda-feira (20). Em uma publicação nas redes sociais, Lula destacou a cooperação entre Brasil e Estados Unidos em áreas como defesa da democracia e preservação do meio ambiente.

Segundo o presidente brasileiro, essas iniciativas “demonstraram o quanto Brasil e EUA podem realizar juntos em busca de um mundo mais justo e de um planeta sustentável”. Lula também relembrou a satisfação em receber Joe Biden durante a Cúpula do G20, realizada em novembro no Rio de Janeiro. Na ocasião, os dois líderes discutiram temas relevantes para a agenda internacional, reforçando os laços entre os dois países.

O presidente do Brasil também elogiou a decisão de Biden em retirar Cuba da lista de países que patrocinam o terrorismo, uma medida considerada um passo importante para o restabelecimento de relações mais equilibradas na região.

Com a aproximação da posse de Donald Trump, Lula reforçou o compromisso do Brasil em manter o diálogo e a colaboração com os Estados Unidos, destacando a importância da parceria entre as duas maiores economias do continente americano para o enfrentamento dos desafios globais.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais