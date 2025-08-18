Obras da ponte da Rota Bioceânica avançam no rio Paraguai e têm previsão de conclusão em 2026

Um sobrevoo realizado nesta sexta-feira (15) registrou o avanço das obras da ponte internacional sobre o rio Paraguai, parte essencial da Rota Bioceânica. Atualmente, os trabalhos estão concentrados no chamado trem de avanço, estrutura que permitirá a ligação das duas margens no meio do rio. Do lado brasileiro, o equipamento já alcança o primeiro pilar de sustentação.

Orçado em US$ 100 milhões e financiado pela Itaipu Binacional (lado paraguaio), o empreendimento tem previsão de ser concluído em 2026. A execução é responsabilidade do Consórcio PYBRA, formado pelas empresas Tecnoedil S/A, Paulitec Construções Ltda e Cidades Ltda, sob a coordenação do engenheiro paraguaio Renê Gomez. A fiscalização da obra está a cargo do Ministério de Obras Públicas e Comunicação (MOPC) do Paraguai.

Acesso pelo lado brasileiro também avança

Paralelamente à construção da ponte, seguem as obras do acesso brasileiro, que terá 13,1 km a partir da BR-267. O serviço está sob responsabilidade do Consórcio PDC Fronteira, integrado pelas empresas Caiapó Construções, DP Barros Pavimentações e Construção e Paulitec Construções.

Com investimento de R$ 472 milhões, o projeto é contratado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e financiado com recursos do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). A conclusão do acesso ao estribo da ponte também está prevista para o fim de 2026.

Conexão estratégica para o comércio exterior

Quando finalizada, a ponte fará parte do complexo da Rota Bioceânica, corredor logístico que vai ligar o Centro-Oeste brasileiro aos portos chilenos de Mejillones, Antofagasta, Tocopilla e Iquique. A expectativa é que a nova ligação reduza distâncias e custos de transporte, fortalecendo o comércio entre países da América do Sul e mercados da Ásia.

