Carro furtado de condomínio é encontrado abandonado e com os vidros abertos, em Campo Grande

Nesta sexta-feira (24) a Policia Civil recuperou um veículo furtado no bairro Residencial Oliveira, em Campo Grande. Após a informação sobre um automóvel aparentemente abandonado na região, equipes de investigadores se deslocaram até o local e encontraram um Fiat Uno Mille Economy, de cor branca, com portas e vidros abertos.

No interior do veículo foram localizados documentos que possibilitaram a identificação e o contato com a proprietária. Ela compareceu ao local e informou que ainda não havia percebido o furto, tomando conhecimento do crime somente após ser acionada pela equipe policial.

Durante as diligências, os investigadores também realizaram a coleta de elementos que possam auxiliar na identificação do autor do crime. A perícia foi acionada e esteve no local para a realização dos procedimentos técnicos necessários.

As investigações seguem em andamento para o completo esclarecimento dos fatos.