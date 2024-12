Lula recebe alta após cirurgia, com recuperação acima do esperado, segundo médicos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu alta hospitalar na manhã deste domingo (15), após quase uma semana de internação no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Durante o período, Lula passou por dois procedimentos na cabeça para tratar um hematoma intracraniano, consequência de um acidente doméstico ocorrido em outubro. Segundo a equipe médica, a recuperação do presidente foi “acima do esperado”.

“Devido à recuperação do nosso paciente, que foi extremamente acima do esperado, para a felicidade minha e de toda a nossa equipe, o presidente está de alta hospitalar e deve voltar para casa”, afirmou Ana Helena Germoglio, chefe da equipe médica da presidência da República.

Durante uma coletiva de imprensa da equipe médica, Lula apareceu para agradecer aos profissionais que o atenderam e relembrou os dias anteriores à cirurgia. O presidente relatou que começou a se sentir estranho na segunda-feira (9), apresentando sintomas como passos lentos, olhos vermelhos e sono excessivo.

“No final da tarde, eu mandei chamar a doutora Ana no meu gabinete e disse para ela que eu estava sentindo umas coisas estranhas. Como eu achava que estava curado, confesso que fiquei assustado pelo volume de crescimento do líquido na minha cabeça”, disse Lula, visivelmente emocionado e usando um chapéu para proteger a cicatriz.

De acordo com o médico pessoal do presidente, Roberto Kalil, Lula deve manter repouso relativo por cerca de 15 dias, mas pode retomar sua rotina de trabalho. Ele está proibido de realizar atividades físicas e viagens internacionais durante o período. O presidente permanecerá em São Paulo até quinta-feira (19), quando passará por uma reavaliação médica e uma tomografia de controle.

Lula deu entrada no Hospital Sírio-Libanês de Brasília na segunda-feira (9), com queixas de mal-estar e dores de cabeça. Uma ressonância magnética identificou uma hemorragia intracraniana devido a um hematoma subdural, causado pelo acidente doméstico em outubro, no qual precisou levar cinco pontos na cabeça.

Transferido para a unidade do hospital em São Paulo, ele passou por uma trepanação – procedimento que envolveu perfurações no crânio e a colocação de um dreno para remover o sangue acumulado. Na quinta-feira (12), foi realizada uma embolização para minimizar o risco de novos sangramentos. O procedimento era previsto e considerado de baixo risco.

O hematoma foi causado por uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada, em Brasília, no dia 19 de outubro. Enquanto cortava as unhas, Lula escorregou e bateu a cabeça, resultando em um corte que exigiu cinco pontos na região occipital. O presidente foi orientado a evitar viagens aéreas de longa distância durante a recuperação inicial.

Com a alta hospitalar e seguindo as recomendações médicas, Lula retoma gradualmente suas atividades enquanto permanece sob supervisão da equipe de saúde.

