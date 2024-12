Acidente em Três Lagoas deixa feridos e destrói poste na Avenida Filinto Miller

Um acidente envolvendo um veículo de passeio e uma motocicleta deixou feridos na noite de ontem (15), na cidade de Três Lagoas, localizada a 338 quilômetros de Campo Grande. A colisão aconteceu na Avenida Filinto Miller, deixou um poste destruído, além de danos significativos aos veículos.

Segundo informações preliminares, o acidente aconteceu quando ambos os veículos seguiam no mesmo sentido na avenida. No cruzamento com a Rua Dr. Amílcar Congro Bastos, o semáforo fechou, e o casal que estava na motocicleta parou. O motorista do veículo, que vinha logo atrás em alta velocidade, não conseguiu frear a tempo e colidiu com a traseira da moto.

A força do impacto fez com que o carro perdesse o controle, subisse no canteiro central e atingisse violentamente um poste que sustentava um semáforo. O impacto foi tão forte que o poste foi arrancado com base e tudo. O veículo só parou cerca de 20 metros após a colisão inicial.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram acionadas para atender à ocorrência. O casal da motocicleta sofreu ferimentos leves e foi levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento). O condutor do veículo ficou preso no interior do veículo e necessitou de atendimento especializado para ser retirado. As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.

