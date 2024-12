Lula publica vídeo caminhando por hospital e agradece apoio após procedimentos na cabeça; veja

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) divulgou na sexta-feira (13) um vídeo em suas redes sociais onde aparece caminhando pelos corredores do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A publicação foi feita um dia após ter passado por uma embolização para prevenir novos sangramentos intracranianos, em decorrência de um hematoma identificado entre o crânio e o cérebro.

Na gravação, Lula estava com um curativo visível na cabeça, e caminhava ao lado do neurocirurgião Marcos Stavale, responsável pelos procedimentos médicos. O presidente agradeceu pelas orações e declarou estar “firme e forte”.

Lula foi submetido à embolização da artéria meníngea média dois dias após uma cirurgia inicial, que tratou o hematoma causado por uma queda no banheiro do Palácio do Alvorada, em outubro. O acidente doméstico, na época, já havia exigido cinco pontos na cabeça do presidente.

No início da semana, Lula sentiu dores de cabeça e mal-estar, o que o levou a buscar atendimento no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. Após uma ressonância magnética que detectou o hematoma, o presidente foi transferido para a unidade de São Paulo, onde passou por uma trepanação. O procedimento incluiu perfurações no crânio e a colocação de um dreno para remover o sangue acumulado.

A embolização realizada na quinta-feira (12) já estava prevista como uma etapa complementar à cirurgia inicial, conforme explicou o médico Kalil Filho, responsável pelo acompanhamento de Lula. “É um procedimento rotineiro e de baixo risco, que visa minimizar a chance de novos sangramentos”, afirmou.

De acordo com os boletins médicos, Lula deixou a UTI na manhã de sexta-feira e segue “lúcido e orientado”. O neurocirurgião Marcos Stavale afirmou que o procedimento bloqueou o fluxo sanguíneo na área do hematoma, reduzindo o risco de novos problemas para menos de 5%.

“Lula está neurologicamente perfeito, conversando e em plena recuperação”, garantiu Stavale.

O presidente deve permanecer sob observação no hospital nos próximos dias, enquanto segue o protocolo de recuperação. Apesar do susto, os médicos indicam um prognóstico positivo, permitindo que Lula retome suas atividades assim que liberado.

