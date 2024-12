Lula passa por nova cirurgia para drenagem de hematoma após acidente doméstico

Na madrugada desta terça-feira (10), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi submetido, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, a uma craniotomia, procedimento para drenagem de hematoma. Conforme o boletim médico, durante a cirurgia não houve intercorrências, o presidente está bem e sendo monitorado em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Ainda segundo o boletim emitido pelo hospital, na noite de segunda-feira (9) Lula foi até a unidade de Brasília do Hospital Sírio-Libanês, para fazer um exame de imagem, após sentir dor de cabeça. A ressonância magnética revelou uma hemorragia intracraniana, ainda devido ao acidente domiciliar sofrido em 19 de outubro. Em seguida Lula foi transferido para a unidade do hospital, em São Paulo, onde passou por cirurgia.

Um boletim médico atualizado será divulgado na manhã desta terça-feira e mais detalhes sobre a saúde do presidente serão informados em entrevista coletiva prevista para as 9h, no Hospital Sírio-Libanês, Unidade Bela Vista.

Lula segue sob acompanhamento da equipe médica, sob os cuidados de Roberto Kalil Filho e Ana Helena Germoglio.

Com informações da Agência Brasil

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais