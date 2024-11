Presidente Lula passará por novo exame para monitorar recuperação após acidente doméstico

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve realizar neste domingo (3), mais um exame de imagem para acompanhar sua recuperação após o acidente doméstico, ocorrido no dia 19 de outubro, quando sofreu uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada e precisou levar cinco pontos na cabeça. Desde então, Lula tem passado por avaliações médicas regulares para monitorar sua condição de saúde.

O acidente provocou mudanças na agenda internacional do presidente, que precisou cancelar sua participação em três compromissos importantes. No dia seguinte à queda, Lula foi impedido de comparecer à Cúpula dos Brics, e, mais recentemente, não pôde participar da Cúpula da Biodiversidade, realizada em Cali, na Colômbia. O presidente também cancelou sua presença na COP-29, a ser realizada em Baku, Azerbaijão, em 11 de novembro, e designou o vice-presidente, Geraldo Alckmin, para representá-lo no evento.

Após uma semana de repouso no Palácio da Alvorada, Lula voltou à sua rotina de trabalho em Brasília na última segunda-feira, dia 28 de outubro. Na quinta-feira (31), o presidente passou pelo último exame de imagem, retirou os pontos e foi submetido a novos exames, que indicaram quadro estável, embora ainda não haja uma autorização formal para viagens.

Esse será o sexto exame médico desde o acidente. Fontes do governo afirmam que Lula está focado em uma recuperação completa, com o objetivo de participar do encontro do G20, que será realizado no Rio de Janeiro nos dias 18 e 19 de novembro.

