Funsat oferece 2.151 vagas nesta terça-feira (10)

Nesta terça-feira (10), a Funsat (Fundação Social do Trabalho) está intermediando oportunidades de emprego para 292 empresas de Campo Grande, totalizando 2.151 vagas distribuídas em 206 profissões diferentes. Desse total, 70% das seleções são voltadas para candidatos sem experiência prévia na função anunciada, ampliando as chances para quem busca ingressar no mercado de trabalho.

Entre as vagas disponíveis estão: almoxarife (2), ajudante de obras (6), assistente administrativo (5), auxiliar de cobrança (10), auxiliar de logística (4), auxiliar de linha de produção (233), conferente de carga e descarga (6), fiscal de loja (10), magarefe (100), mecânico de refrigeração (2), ordenhador na pecuária (1), pedreiro (23), social media (1), técnico de garantia de qualidade (1), zelador (11), entre outras.

No sistema de triagem com “perfil aberto”, onde não é preciso ter experiência, a Fundação destaca 1.247 vagas que abrangem 96 profissões. Entre elas: atendente do setor de frios e lacticínios (15), auxiliar de estoque (18), consultor de vendas (35), frentista (8), gesseiro (6), operador de caixa (76 das 99 vagas disponíveis), repositor em supermercados (124) e vistoriador de risco de auto (1), por exemplo.

Para o público PCD (Pessoa com Deficiência), a Funsat oferece, nesta data, 33 oportunidades de emprego, incluindo: almoxarife (1), atendente de berçário (1), auxiliar administrativo (5), auxiliar de estoque (1), auxiliar de limpeza (1), auxiliar de linha de produção (10), escriturário (1), recepcionista (6), técnico em segurança do trabalho (1) e vigilante (6).

Visite a Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, para conferir as vagas disponíveis. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5800.

Com Pref CG