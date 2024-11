Lula parabeniza Donald Trump por vitória nos EUA e pede diálogo por paz e desenvolvimento

O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou Donald Trump pela vitória na eleição presidencial dos Estados Unidos, nesta quarta-feira (6). Em uma publicação nas redes sociais, Lula destacou a importância do respeito à democracia e afirmou que ela é “a voz do povo”. O chefe do Executivo brasileiro desejou “sorte e sucesso” ao novo governo americano e reforçou seu desejo de diálogo e cooperação internacional: “A democracia deve ser sempre respeitada. Que possamos ter diálogo e trabalho conjunto para mais paz, desenvolvimento e prosperidade”.

A mensagem de congratulações de Lula a Trump acontece apenas dias após o presidente brasileiro ter declarado apoio à candidata democrata Kamala Harris, principal rival de Trump na eleição. Em uma entrevista ao canal francês TF1 antes do pleito, Lula manifestou sua preferência por Harris, afirmando que “seria mais seguro para fortalecer a democracia nos Estados Unidos”.

Na mesma entrevista, Lula lembrou o episódio da invasão ao Capitólio dos Estados Unidos, em janeiro de 2021, liderada por apoiadores de Trump, e fez uma crítica direta ao ex-presidente republicano. “Nós vimos o que foi o presidente Trump no final do seu mandato, fazendo aquele ataque ao Capitólio. Uma coisa que era impensável de acontecer nos EUA, porque os EUA se apresentavam ao mundo como um modelo de democracia. E esse modelo ruiu”, comentou o presidente brasileiro.

Diálogo entre Brasil e EUA em nova fase

Com a vitória de Trump, Lula se vê diante de um desafio diplomático de estabelecer um canal de diálogo positivo com o novo governo republicano. A postura conciliadora do presidente brasileiro em sua mensagem de felicitações sugere uma tentativa de iniciar o relacionamento com uma perspectiva de colaboração, apesar das críticas feitas anteriormente ao comportamento de Trump no fim de seu último mandato.

A eleição de Trump também poderá exigir uma adaptação na política externa de Lula, que havia construído uma relação próxima com a administração democrata de Joe Biden. Especialistas apontam que, com o retorno de Trump ao poder, as prioridades diplomáticas dos EUA podem ser ajustadas, especialmente em temas como meio ambiente, comércio e segurança internacional, assuntos em que Lula defende abordagens alinhadas com agendas progressistas globais.

A reação de Lula ao resultado das eleições dos EUA é vista como um movimento estratégico para manter um canal aberto com o novo governo e garantir que o Brasil permaneça um parceiro relevante para os Estados Unidos, mesmo em meio às diferenças políticas.

