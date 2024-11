Prefeitura conclui licitação para destravar obras da Emei Jardim Anache

Em entrevista exclusiva ao Jornal O Estado, a prefeita Adriane Lopes confirmou que a meta é a de finalizar as obras das escolas que estavam paralisadas. Exemplo desse trabalho é que o município concluiu a licitação para a contratação de empresa para a conclusão da Emei Jardim Anache, na região do Segredo. O resultado da homologação foi publicado no Diário Oficial de Campo Grande. O próximo passo será a assinatura do contrato para a ordem de início do serviço, que será executado pela empresa 3HF Construção e Empreendimentos LTDA, vencedora do processo licitatório.

“Precisamos zerar a fila de espera por uma vaga em uma Emei, porque as mulheres precisam ir para o mercado de trabalho. Término de todas as obras paradas, essa é a minha missão. Já tínhamos um planejamento para a retomada de obras paradas, exemplo foram as 13 escolas que herdamos há 20 anos paralisadas, três das oito estão em licitação e começam as obras em outras cinco. Essa retomada será importante para o começo do ano”, explicou Adriane Lopes, prevendo a ampliação de vagas ofertadas para o ano letivo de 2025.

Com um investimento de R$ 2.014.105,64, a unidade de educação infantil atenderá cerca de 250 alunos após a conclusão das obras, ampliando a oferta de vagas na Rede Municipal de Ensino e beneficiando diretamente as famílias da região.

A EMEI Jardim Anache é uma demanda antiga da comunidade, paralisada há dez anos, e deverá contribuir significativamente para o desenvolvimento local, oferecendo um ambiente adequado e seguro para a educação infantil.

Em julho deste ano, a Prefeitura inaugurou a EMEI Inápolis, após retomar a obra que estava parada há mais de 13 anos. A unidade tem cerca de 250 crianças matriculadas do Grupo I ao Grupo 5, e atende famílias da Região Urbana do Imbirussu. A unidade recebeu novos parquinhos, mobiliário e jogos pedagógicos.

Por Michelly Perez