Águas Guariroba terá Feirão para renegociação de dívidas com até 95% de desconto

As dívidas de clientes junto a Águas Guariroba poderão ser renegociadas na campanha ‘Fique em Dia’ com desconto de até 95% sobre os débitos e parcelamentos de até 60 vezes sem entrada. O Feirão acontecerá no sábado (9), das 8h às 12h, na Loja Central da Águas Guariroba.

Vale ressaltar que novembro é último mês para a população quitar pendências financeiras e resgatar o cadastro positivo com descontos e condições vantajosas.

“Com o ‘Fique em Dia’ oferecemos uma oportunidade única para nossos clientes quitarem suas dívidas de forma acessível e vantajosa. Aproveitando de nossas condições especiais, é possível regularizar dívidas antigas que antes pareciam sem solução”, enfatizou a gerente Comercial, Suellen Alvarenga.

Os clientes poderão negociar seus débitos através das lojas e canais de atendimento da Águas Guariroba. A Loja Central de Atendimento fica na Rua Marechal Cândido Mariano Rondon, 1808, Centro. Para mais informações entre em contato com o número 0800 642 0115.