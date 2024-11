Lula minimiza proximidade entre Trump e Bolsonaro e diz que espera relação civilizada com presidente americano

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) minimizou a proximidade entre o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro (PL) e o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e ressaltou sua disposição para manter uma relação de respeito com o novo governo norte-americano. Em entrevista à CNN Internacional, Lula lembrou que, mesmo com o apoio de Bolsonaro, Trump não contaria com votos brasileiros nas eleições americanas.

“Veja, o Bolsonaro era presidente e eu o derrotei. Se ele estava apoiando o Trump, ele não tem voto nos Estados Unidos, o Trump não teria ganho as eleições”, afirmou Lula, lembrando que já venceu Bolsonaro nas eleições de 2022, mesmo com o apoio do ex-mandatário brasileiro ao líder republicano.

Durante a entrevista, Lula destacou sua experiência diplomática com presidentes dos Estados Unidos de diferentes partidos e visões ideológicas, como os democratas Barack Obama e Joe Biden e o republicano George W. Bush. Ele enfatizou que, independentemente das divergências políticas, a relação entre os chefes de Estado deve ser guiada pelos interesses nacionais, e não pessoais.

“Eu quero dizer claramente ao povo americano, eu terei com o presidente Trump uma relação de respeito como chefe do Estado brasileiro. E eu espero que ele tenha uma relação de respeito com o Brasil, como chefe do Estado americano”, declarou Lula. O presidente ainda mencionou que sua relação com Bush, quando assumiu em 2003, foi “extraordinária”, apesar de previsões iniciais de dificuldades, e que suas interações com Obama e Biden também foram positivas.

Lula concluiu que, embora líderes possam ter visões políticas e ideológicas diferentes, o que deve prevalecer é o interesse dos respectivos países. “Dois chefes de Estado, embora eles possam ter divergência política e ideológica, quando eles se encontram, o que prevalece é o interesse do Estado, não o interesse pessoal”, afirmou.

Bolsonaro, que atualmente está inelegível por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, também foi tema da entrevista, com Lula sendo questionado sobre uma possível disputa eleitoral entre os dois em 2026. Lula reiterou que já venceu o ex-presidente nas eleições passadas e minimizou a importância de uma eventual aliança entre Bolsonaro e Trump para as futuras eleições no Brasil.

Com informações da CNN Internacional

