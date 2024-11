Detento que cumpria semiaberto morre a facadas em Naviraí

Na noite de ontem (08), o detento Miqueias Miranda da Silva, de 31 anos, foi morto a facadas durante uma discussão no Bairro Residencial Deputado Federal Nelson Trad, em Naviraí. Ele cumpria pena no presídio de semiaberto.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e ao chegaram no local, o homem já havia sido socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Municipal.

Os policiais foram informados por uma testemunha que a vítima e o agressor estavam bebendo quando começaram a discutir. Neste momento, Miqueias foi atingido com golpes de faca no pescoço e cabeça, além do rosto, que ficou parcialmente desfigurado.

O autor do crime fugiu do local e ainda não foi localizado.

O caso foi registrado como homicídio simples, na 1ª Delegacia de Polícia de Naviraí e será investigado.

