Lula ironiza tarifa de Trump e diz que levará jabuticaba ao presidente dos EUA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recorreu ao bom humor e à diplomacia tropical para responder ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos. Em vídeo publicado neste domingo (13) nas redes sociais da primeira-dama, Janja da Silva, Lula afirmou que pretende levar jabuticaba ao presidente norte-americano Donald Trump, como símbolo de paz e diálogo.

“Vou levar jabuticaba para ele. Ele vai perceber que o cara que come jabuticaba de manhã, num país que só ele dá jabuticaba, não precisa de briga tarifária. Precisa de muita união e de muita relação diplomática”, disse o presidente, sorrindo, diante de uma jabuticabeira plantada por ele no Palácio da Alvorada, durante seu segundo mandato.

Vestindo a jaqueta da seleção olímpica de 2024, Lula ainda brincou dizendo que duvida que alguém que coma jabuticaba ao acordar fique de mau humor. A fala descontraída veio em meio a uma crise comercial que se desenha entre Brasil e Estados Unidos, após Trump anunciar uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros, a partir de 1º de agosto.

A medida foi anunciada pelo ex-presidente e atual candidato republicano Donald Trump em uma carta pública endereçada a Lula, publicada nas redes sociais na última quarta-feira (9). No texto, Trump exige que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF) seja interrompido “imediatamente” e reclama de decisões da Corte sobre perfis de redes sociais de apoiadores de Bolsonaro, alguns dos quais vivem nos EUA.

Para Trump, as ações do Brasil violam “a liberdade de expressão dos americanos” e configuram “ataques às eleições livres”. Ele afirma ainda que o julgamento de Bolsonaro é uma “caça às bruxas” e não deveria estar ocorrendo.

Enquanto Lula aposta na diplomacia bem-humorada com jabuticabas, o governo trabalha nos bastidores para formular uma resposta institucional à nova política tarifária dos EUA. Segundo o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), o decreto que regulamenta a Lei de Reciprocidade Econômica — sancionada em abril — deve ser publicado até terça-feira (15).

“Essa regulamentação vai estabelecer prazos e regras para que o governo possa aplicar medidas de retaliação, como tarifas extras ou restrições à importação de bens e serviços”, explicou Alckmin em entrevista neste domingo.

A lei permite suspender concessões comerciais, obrigações relativas a investimentos e até direitos de propriedade intelectual em resposta a medidas unilaterais de outros países que prejudiquem a competitividade brasileira.

Campanha nas redes: “Brasil com S de Soberania”

Desde o anúncio do tarifaço, o governo federal também vem intensificando ações de comunicação nas redes sociais. Vídeos e publicações com o slogan “Brasil com S de Soberania” têm circulado em perfis oficiais, num claro recado ao uso do “Z” em Brazil, grafia inglesa do nome do país.

A campanha é uma resposta simbólica ao gesto hostil de Trump e pretende reforçar a ideia de que o Brasil não aceitará imposições unilaterais sem reação, especialmente quando envolvem interesses políticos internos travestidos de medidas econômicas.

Enquanto a tensão diplomática segue em ebulição, o presidente Lula aposta em um tom mais leve, mas firme, para lidar com o impasse. E, ao que tudo indica, a jabuticaba poderá se tornar o novo emblema da diplomacia brasileira.

