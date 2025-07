CNU 2025 terá provas em quatro cidades de MS; inscrições seguem até 20 de julho

Candidatos sul-mato-grossenses já podem se preparar: o Concurso Nacional Unificado (CNU) 2025 terá locais de prova em quatro cidades de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Corumbá, Dourados e Três Lagoas. O processo seletivo unificado do Governo Federal está oferecendo 3.652 vagas para níveis médio e superior, com salários que variam de R$ 4 mil a R$ 16,4 mil. A aplicação ocorrerá em 228 municípios de todo o país, e a expectativa é reunir milhares de candidatos interessados em ingressar na administração pública federal.

O concurso é organizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e será realizado em duas etapas:

– Prova objetiva: 5 de outubro

– Prova discursiva: 7 de dezembro

Apesar de Mato Grosso do Sul estar entre os estados com aplicação de provas, o edital não especifica o número de vagas destinadas diretamente ao estado. A lotação dos aprovados será definida conforme a classificação final e a ordem de preferência escolhida por cada candidato após a aprovação.

Alguns cargos, no entanto, já possuem indicações de atuação no Estado, como, enfermeiro, com jornada de 40 horas semanais e salário de R$ 5.982,49 e médico, com carga de 20 horas semanais e salário de R$ 4.804,89. A única vaga com local já definido é para o município de Ladário, no Comando do 6º Distrito Naval da Marinha do Brasil.

Outra oportunidade para atuar em Mato Grosso do Sul é a vaga para técnico em atividades de mineração, com salário de R$ 8.053,32, podendo atuar também nos estados de Mato Grosso ou Goiás, conforme a classificação e escolha dos candidatos.

As inscrições estão abertas até o dia 20 de julho, exclusivamente no site da FGV. A taxa de inscrição é de R$ 70. Para participar do certame, é necessário escolher o bloco temático, os cargos de interesse e a cidade onde deseja fazer a prova.

O Concurso Nacional Unificado é uma iniciativa do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos e tem o objetivo de unificar os processos seletivos para diversos órgãos federais, de forma semelhante ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A ideia é oferecer maior equidade e descentralização, permitindo que candidatos de todo o Brasil concorram a cargos públicos sem precisar viajar para outras capitais ou estados. As vagas contemplam órgãos como Ministérios, IBGE, Incra, Funai, Anvisa, entre outros. Os salários variam conforme o cargo, sendo para nível médio, a partir de R$ 4.000 e para nível superior, a remuneração pode chegar a R$ 16.400.

