Brasil derrota Japão e mostra força na Liga das Nações de Vôlei

A seleção brasileira feminina deu mais uma prova de que é umas das favoritas a conquistar o título da VNL (Liga das Nações de Vôlei), pois derrotou o Japão por 3 sets a 0 (parciais de 25/17, 25/18 e 25/20), na manhã deste domingo (13) em Chiba (Japão). O Brasil, que já entrou em quadra classificado à fase final da competição, garante com este resultado o segundo lugar na fase classificatória.

O maior destaque da seleção verde amarela na partida, a ponteira Julia Bergmann, que somou 15 pontos (14 de ataque e um de bloqueio), destacou, após a partida, a boa apresentação diante das japonesas: “Foi um jogo importante, que mostrou todo o trabalho que fizemos nessa VNL. Terminamos com a chave de ouro, pois vencer o Japão por 3 sets a 0 não é fácil. Mas acho que o time todo jogou bem. Todas estavam focadas o tempo todo, defendendo, bloqueando, atacando. Então é um resultado muito positivo. Agora é comemorar um pouquinho e se preparar para a fase final”.

As oito melhores seleções ao término da primeira fase (12 rodadas) avançam às quartas de final da VNL, que serão disputadas na Polônia entre os dias 23 e 27 de julho. O Brasil busca o título inédito da competição.

Por Agência Brasil

