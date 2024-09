Documentário da Netflix revela novos detalhes sobre o caso Eliza Samudio

O caso da modelo Eliza Samudio, assassinada em 2010, está prestes a ganhar novos contornos com o lançamento do documentário A Vítima Invisível: O caso Eliza Samudio, que estreia na Netflix no próximo dia 26 de setembro. A produção, assinada pela Boutique Filmes, traz um olhar inédito sobre o crime que chocou o Brasil e expõe detalhes ainda não divulgados.

Com direção de Juliana Antunes e roteiro de Carol Pires e Caroline Margoni, o documentário oferece uma perspectiva única ao apresentar eventos que antecederam o desaparecimento de Eliza, revelando, pela primeira vez, a visão da própria vítima sobre os acontecimentos. O longa explora profundamente as mensagens e conversas pessoais de Eliza, proporcionando um acesso exclusivo à intimidade da jovem, algo que não foi feito na cobertura inicial do caso.

A produção inclui imagens impactantes das buscas pelo corpo de Eliza e um vídeo em que ela relata as ameaças feitas pelo ex-goleiro do Flamengo, Bruno Fernandes. Além disso, depoimentos de familiares e amigos da vítima e do ex-casal fornecem uma visão mais completa da tragédia.

Em 2010, o desaparecimento de Eliza e de seu filho de quatro meses ganhou ampla repercussão no Brasil. Bruno Fernandes, à época um ídolo no Flamengo, foi o principal suspeito. O goleiro e capitão do time foi condenado em 2013 a 22 anos e 4 meses de prisão pelo sequestro, assassinato e ocultação do corpo de Eliza. Apesar das condenações, o corpo da modelo nunca foi encontrado, perpetuando uma série de mistérios e contradições sobre o caso.

O documentário promete aprofundar a investigação sobre o desaparecimento de Eliza, oferecendo novos insights sobre a história e expondo as circunstâncias sombrias que cercam sua morte. A narrativa inédita da vítima, aliada às revelações sobre a vida de Eliza e a prisão de Bruno, promete engajar o público em uma reflexão profunda sobre o crime e suas consequências.

