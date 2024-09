Feto é exumado pela Policia Militar para comprovar se pai estuprou filha de 12 anos em Aral Moreira

O pai também é suspeito de abusar sexualmente a enteada, irmã da vítima por parte de mãe

Na manhã de hoje (10), a Policia Militar de Aral Moreira exumou um feto de sete meses gerado por uma criança, de 12 anos, que teve um aborto espontâneo em 2022.

Devido a gravidade da situação, a exumação foi autorizada pela Justiça e faz parte de uma investigação, que visa comprovar se a criança foi estuprada pelo próprio pai, que também é suspeito de praticar o crime contra a enteada, irmã da vítima por parte de mãe.

O caso segue em investigação e a justiça aguarda os resultados do exame de DNA feito por meio dos restos mortais do feto. A previsão é que o resultado esteja pronto na próxima semana.

Se houver comprovação de que a criança foi abusada pelo pai, novas medidas serão tomadas e o caso seguirá sob sigilo.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia Mais: