Governo Federal lança iniciativa para integrar setor energético e agricultura irrigada

Acordo interministerial – com ministérios da Minas e Energia, Agricultura e Pecuária e Integração e Desenvolvimento Regional – busca reduzir custos e expandir emprego de energia limpa

Os ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira, da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, lançaram, nesta quarta-feira (5/2), a Aliança pelo Desenvolvimento Energético dos Polos e Projetos de Irrigação do Brasil. A iniciativa busca garantir o suprimento de energia elétrica para os polos de irrigação em todo o país, essenciais para impulsionar a produtividade agrícola e fortalecer a segurança alimentar.

Alexandre Silveira destacou a importância da ampliação do acesso à energia para a irrigação no Brasil, enfatizando seu impacto na sustentabilidade e na viabilidade econômica do setor agrícola. “Expandir a energia para irrigação no Brasil é uma oportunidade de desenvolvermos o produtor agrícola de forma sustentável e economicamente viável.

O acesso à energia elétrica para a irrigação é essencial para, mais uma vez, tirarmos o Brasil do mapa da fome e garantirmos uma vida digna a milhares de pessoas que ainda enfrentam a insegurança alimentar. Combater a fome em nosso país é a causa mais nobre e importante do governo do presidente Lula”, afirmou.

Uma das propostas da Aliança é a flexibilização das tarifas aos produtores rurais. As diversas culturas agrícolas têm características específicas que influenciam na quantidade e periodicidades da colheita, o que demanda diferentes acionamentos de irrigação para o melhor aproveitamento.

A política garante maior previsibilidade nas despesas energéticas e alinha-se aos objetivos de sustentabilidade e de eficiência energética.

O que são os Polos de Irrigação?

Os Polos de Agricultura Irrigada são aglomerados agrícolas onde a agricultura irrigada está presente e que possui potencial de expansão, considerando a disponibilidade de água e solo. Eles podem ser em grande escala, com a instalação de tecnologias que permitem a irrigação eficiente de grandes áreas, favorecendo o cultivo de produtos como grãos, frutos e vegetais. Além disso, contribuem para o desenvolvimento econômico local, gerando mais empregos e incentivando o crescimento da agricultura.

Com informações da Agência Gov.